Aktuelles Windows 10 Update: Das sind die beliebtesten neuen Funktionen

(Foto: Pixabay)

Das aktuelle Windows 10 Fall Creators Update bringt diverse Neuerungen. Microsoft hat die Teilnehmer des Windows-Insider Programms befragt, welche der neuen Funktionen am beliebtsten sind und das Ergebnis jetzt per Email mitgeteilt:.

(Originaltext) Hallo Windows-Insider,

letzten Monat haben wir Windows-Insider gebeten, über ihre drei Lieblingsfunktionen im Windows 10 Fall Creators Update abzustimmen. Die Resonanz war großartig – Insider aus der ganzen Welt haben Ihre Stimme abgegeben. Hier sind die endgültigen Ergebnisse:

Verbesserte Gaming-Funktionen. Sie und bis zu 3 Freunde können mit Mixer auf Ihrem PC Streams in einer einzelnen Ansicht zusammenfassen. Außerdem können Sie für eine noch bessere Leistung ganz einfach über die Game Bar in den Game Mode wechseln.

PDF-Dateien in Edge. Füllen Sie PDF-basierte Formulare in Microsoft Edge aus und erstellen Sie Notizen direkt in PDF-Dateien.

Bessere Speicherverwaltung. Mit dem Windows 10 Creators Update haben wir die Funktion hinzugefügt, Ihre unbenötigten Dateien automatisch mit Storage Sense zu entfernen. Jetzt können Sie auch einstellen, dass Dateien in Ihrem Download-Ordner automatisch gelöscht werden.

Wir freuen uns sehr darüber, dass wir viele begeisterte Gamer unter uns haben! Das große Interesse an unseren neuen Sicherheits- und Produktivitätsfunktionen erfreut uns ebenfalls. Hier sind noch einige weitere Funktionen, die es in die Top Ten geschafft haben:

Ransomware-Schutzfunktionen. Windows Defender Antivirus verfügt jetzt über bestimmte Schutzfunktionen gegen gefährliche Apps und Bedrohungen wie WannaCry.

Währungsumrechner im Rechner. Diese stark nachgefragte Funktion funktioniert sogar offline, wenn Sie auf Reisen sind.

OneDrive-Dateien auf Abruf. Greifen Sie im Datei-Explorer über die Cloud auf Ihre Dateien zu, ohne diese herunterzuladen und Speicherplatz auf Ihrem Gerät zu verbrauchen.

Vielen Dank an alle Teilnehmer. Wie immer stießen die Ergebnisse auf großes Interesse in unserem Team und sie helfen uns dabei, die Funktionsentwicklung in der nächsten Veröffentlichung nach dem Fall Creators Update (RS4) zu priorisieren.