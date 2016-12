„ARD / ZDF: Einschüchterungsversuch bei Kathrin Weihrauch gescheitert“

aber eigentlich müsste man die ganzen GEZ-Verweigerer einknasten und ein Exempel daran statuieren...

dazu bin ich bereit

ich warte ja nur auf so etwas

dass ihr GEZ-Gegner euch damit noch so richtig schön aufs Maul legt.

glaube ich eher nicht, wenn alle weiter zahlen würden, passiert über nichts, es läuft alles so weiter wie bisher, die stopfen sich die taschen voll und schmeißen das geld zum fenster raus

so wird schon mal der hahn etwas zugedreht, das hat auswirkungen

ich war am anfang auch nicht so wehement dagegen, aber diese miese art, was die so alles schändliches vollziehen:

inhaftierungen, amtsanmaßungen u.s.w.

( mein sohn hatte vor jahren bei mir gewohnt, sich umgemeldet, aber schreiben kamen immer wieder zu mir, obwohl es denen mitgeteilt wurde, durch die ARGE, dem HARZ 4 center u.s.w. = aber nüscht passiert, der dreck kam weiterhin ins haus )

alles nur verarsche der bürger, die müssen in anschreiben ersticken, denen muss man die tage voll ballern mit briefen

wer den wind gesät hat, muss den sturm ertragen

jahre lang wurde schindluder mit uns getrieben, sich als beamte auszugeben war der gipfel,

auf grundstücken rumlummern und in die fenster schauen

u.s.w.

es ist mir mittlerweile so egal, ich krieche nicht zu kreuze, es muss etwas passieren