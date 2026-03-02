Wurde der Windows-Quellcode jemals öffentlich?

Grüß Euch!

Ich stecke gerade in einer Debatte (per Mail), in der jemand argumentiert, dass der Windows-Code ja auch nie gehackt oder öffentlich gemacht? Ich selbst weiss das nicht, bin aber überzeugt, dass dieses Argument im debattierten Zusammenhang völlig Banane ist (egal, wie). Um aber höflich zu bleiben möchte ich erst einmal grundsätzlich wissen, ob der Quellcode jemals veröffentlicht worden ist. Und bitte fragt mich nicht, ob nun der Quellcode vom Ur-Win 1.0 gefragt ist oder der von W 7-10-11 oder xyz? Das wurde nicht genau angeführt und der Kontrahent verschanzt sich stur hinter seinem "Windows wurde ja auch nie gehackt", so als ob das Alles erklären müsste.

Ursprünglich gings darum, dass in einer SF-Buchserie irgendwelche bösen Ausserirdischen den Erdmenschen irgendwann mal getürkte EDV-Daten untergejubelt hätten. Dadurch bedingt sollten bionische Kampfroboter (so ne Art dumme Cyborgs) an Bord eines Raumschiffs dazu gebracht worden sein, sich gegen ihre Erzeuger zu wenden und sie abzumurksen. Ich hielt die Theorie mit den getürkten EDV-Codes für Stuss, der nie hätte klappen können. Aber mein Kontrahent, der Autor dieser Serie, kommt halt stur mit o. a. Argument. Ich denke, Windows, selbst Win500 in ferner Zukunft, hätte wohl kaum mit Militärprogrammierung oder Robotik bzw. indust. Steuersoftware etwas zu tun... Und daraus hat sich die zunehmend hitzigere Debatte entwickelt. Mein "Und wenn Bill Gates den Ausserirdischen persönlich den Quellcode überreicht hätte, würde das nicht das Geringste ändern, denn für Kampfrobotercodierung bräuchte kein Schwein Windows" hat ihn dann ziemlich erbost...

Und nein, er heisst nicht zufällig Donald J. Trump....

Alibaba