Virtual Box auf SSD

Hallo,

ich möchte eine Virtual Box auf einer externen SSD installieren und diese SSD dann mit verschiedenen PCs nutzen.

Grund: Ich habe alte Software (z.B. Autocad ), die nicht mehr mit neueren Betriebssystemen kompatibel ist. Die Software war einst sehr teuer und ist auch heute noch ausreichend (wenn man wirklich nur zeichnen will). Auch ein Photoshop 6.0 ist noch vorhanden, dies läuft ebenfalls nicht mehr seit win10. Und ja doch, ich weiß, es gibt gimp und Co. und Photoshop CS ist mietbar und und und.. Aber es geht auch ums Prinzip, die einstigen Investitionen von mehreren Tausend Euro sind hinüber, wenn man gleichzeitig Windows in der neusten Version nutzt. Ich habe das Problem mit einem WinXP Notebook gelöst, dass natürlich ohne Internetanbindung leben muss (und ich dann auch). Dies ist keine gute Strategie, aber die einzige bisher sinnvolle.

Kann ich das Problem mit einer Virtual Box z.b. von Oracle lösen? Kann ich diese Installation dann überall nutzen ohne den betreffenden PC auszurüsten (vom Bios Bootvorgang einmal abgesehen)? Oder geht dies nur unter bestimmten Bedingungen? Gibt es eine andere Lösung?

Eine Antwort würde mich sehr freuen. Bitte seid freundlich, auch wenn ich alte Software nutzen will und dies nicht in eurer Lebensbild passt.

Viele Grüße

Nachtwerk