neuer Thred wegen XP-Installation von USB

guten Morgen Helfer

Ich will lieber einen neuen Eimer hinstellen, da sich das Problem ganz fokussiert hat.

Bin mit Eurer Hilfe dabei das XP aus einer ISO auf USB zu installieren und muss dabei die darin enthaltene SETUPP.INI mit dem Kennzeichen OEM am Ende versehen per Editor.

Dazu ist es offenbar nötig, die ISO (hier unter W8.1) mit einem Tool, z. B. VirtualCloneDrive oder DVDFAB Virtualdrive in ein virtuelles LW auszupacken, die INI-Datei zu editieren und die so erzeugte Dateimenge mit Hilfe von WINsetup from USB auf den bootfähigen USB-Stick zu laden. Habe das so verstanden von Euren Hinweisen.

Leider werden mir mehrere Knüppel in den Weg gelegt.

1. der Versuch das Programm VCD zu installieren müdet in "Installation failed" während des Installprozesses. Starte ich dann nach System Restart tut er nichts

2. die Installation von DVDFAB VD läuft zwar durch,aber der Start endet mit der Meldung: Virtualdrive Version is mismatched

beide Tools sind ausdrücklich für W8 spezifiziert, es gibt nur einen Benutzer mit Admin-Rechten

jetzt weiss ich nicht mehr, was ich machen soll

Hilfe, ich saufe langsam ab!