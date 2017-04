„Abhängig von Microsoft“

Ich frag mich wirklich was für Experten dort sitzen.

Falsche Annahme.

Gehe einmal davon aus, wahre Experten sitzen in der Industrie, nicht in Parlamenten oder Regierungen. Experten betreiben Lobby-Arbeit. Experten verdienen ein mehrfaches dessen, was Politiker sich erschwätzen.

Und weil sich die Politiker unterbezahlt fühlen, lassen sich viele von den Experten schmieren -dabei sollte man sie besser "pudern".

In der Politik landet also bestenfalls die zweite oder dritte Garde, ohne bekannte Beschränkung nach unten...

Dabei sollten nur die klügsten und fähigsten Köpfe die Geschicke der Menschheit lenken.

Aber leider ist auch das nur eine Facette meines "Traumes".