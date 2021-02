„Windows 8.1 wird immer langsamer“

Du kannst zunächst mal alle Autopstarteinträge kontrollieren und nachsehen was wirklich IMMER mitstarten muss. Genau so alle Dienste kontrollieren. Das kann schon Mal ne Menge bringen.



Dann solltest du nachsehen wieviel Platz überhaupt noch auf der Festplatte ist. Egal ob SSD oder HDD, sobald Windows immer umschichten muss, wird es langsamer. Apropos SSD: Hast Du schon eine oder ist es noch eine alte HDD. Alleine der Austausch bringt gefühlt einen neune PC mit.



Zu W10: Ich würde nicht auf das Supportende warten. Zur Zeit lässt sich W10 immernoch mit W7 und neueren Installationskeys installieren. Aber wie lange das noch geht weiß nur MS. Außerdem kannst Du W10 auch "über" W8.1. installierten, dann bleibt alles erhalten. Bringt natürlich nur etwas waenn die Bremse nicht ein zugemüllter PC ist.



Und was ich immer hier rate: Nutzu die Gelegenheit einen neuen ANfang zu machen. Kauf eine neue SSD, nimm die alte HDD/SSD raus oder klemm sie ab und installiere W10 komplett neu. Danach kannst Du in Ruhe alle Programme die du wirklich noch brauchst neu installieren und die Daten einfach von der alten Platte rüberkopieren. Und solltest Du dennoch Bedarfg an dem alten System haben, tauschst du einfach die Platten bzw. SSD wieder zurück.



Und natürlich: Kein Backup, kein Mitleid!