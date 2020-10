„"auf Ihrem PC ist ein Fehler aufgetreten...“

Bei einem Laptop immer der erste Gedanke bei spontanen Neustarts:



1. Hitze = verstaubter Kühler/veraltete Leitpaste / kaputte Heatpipe und dadurch überhitzende CPU/Grafikchips



2. RAM, wobei das eher in Abstürzen endet



3. Bei einer normalen Festplatte kann das auch ein sich abzeichnender Ausfall dieser sein, das wäre mit einem Tool zu prüfen, welches die SMART-Werte ausliest wie CrystalDiskInfo oder die smartmontools.



RAM lässt sich bei mehreren Riegeln ggf. einer entfernen und dann gegenchecken.





Kann man ihn veranlassen, sich in einer Protokolldatei näher zu äussern, damit man den Grund kennen lernt?



Schalte den automatischen Neustart ab, dann bleibt die Fehlermeldung stehen:



https://www.wintotal.de/tipp/bluescreen-statt-neustart/



https://www.schieb.de/715046/windows-automatischen-neustart-nach-blue-screen-verhindern



Fehlerabbild kannst Du so auslesen:



https://www.windowspage.de/tipps/022578.html



Nächster Ansatz wäre dann ein verbuggter Treiber, Fremd-AV oder die allseits beliebten Tools für und gegen alles. Das müsstest Du zumindest selber wissen, was da noch auf der Kiste unterwegs ist.



Bei Treibern kann es sein, dass Windows über Windows Update einen maladen untergejuckelt hat.



Kannst Du ggf. einen Zusammenhang herstellen mit irgendeiner Veränderung im Vorfeld oder trat die Macke "einfach so" auf?



Falls es tiefer geht, welcher HP ist das exakt?



PS. Gegencheck wäre wie immer ein Live-System von Stick. Läuft das eine Weile sauber durch, ist die Macke in Windows oder ggf. in der Festplatte.