„Treiber für Parallel IOMEGA ZIP 100Laufwerk für Windows 8“

Danke für die Anwort, Herr Borlander. Mit Treibern, die ich schon im Internet entdeckt habe für das Parallelzip 100 verhält es sich so (und auch mit den alten ZIP-Instaldisketten - habe da ein kleines externes Diskettenlaufwerk dafür) läuft das Installationsprogramm einwandfrei durch. Beim Versuch, das an LPT1 befindliche Zip 100 zu starten kommt lediglich die Fehlermeldung, daß eine bestimmte Datei nicht am gewohnten Platz gefunden wird. Nur eine Datei. Die Fehlermeldung ist allerdings zu kryptisch für mich.Wäre es denn nicht möglich, im Dualboot ein ZIP 100 parallel zu betreiben mit einem ollen Windows 3.1, mit dem das Laufwerk einwandfrei laufen würde? Allerdings habe ich ein Dualboot im Windows 8 noch nie angelegt und wüsste nicht genau, wie ich das safe über die Bühne bringe. Daß das prinzipiell geht, das denke ich schon. Aber an das Einrichten vom Dualboot traue ich mich erst ran, wenn ich da übers Vorgehen ganz sicher bin. Denn das Zerschiessen meines Windows 8 mit all seinen Anwendungen, welche ich installiert habe und meinen ganzen Dateien darf dabei natürlich nicht geschehen. Für dahingehenden Rat wäre ich Ihnen sehr dankbar. Sollte sonst jemand mir dabei helfen können-right on! Herzlicher Gruss, buddhapeter.