„Windows8 mit CD installieren“

Guten Tag..

Ich habe langsam die Nase voll von meinem Gerät Lenovo PC mit Windows 8 .

Ich erspare jetzt mal Einzelheiten , wird sonst zu lang .



Ich bin momentan nur mit einem Temporären Profil angemeldet , Gerät kann mein Profil nicht mehr lesen , in der Ereignisanzeige immer wieder User Profile Service EreignisID 1502 .

Unter System sehe ich



Prozessor nicht verfügbar

Arbeitsspeicher nicht verfügbar

Windows 8 aktiviert



Ich will jetzt Windows 8 neu installieren und hoffe , dass das klappt , ich habe es noch nie gemacht , Gerät ist von 2014 .



Ich habe eine CD in meinen Unterlagen gefunden , darauf steht Lenovo Win8 Drivers Pack V1.3 , dann noch der Hinweis The Drivers contained in this package is legally licensed only when bundles for sale or use with Nenovo PC.Cannot be used on other Computer.

Müsste ja bei mir richtig sein , ich habe sie beim Kauf dazu bekommen .



Wenn ich die CD einlege lese ich ..

DVD-RW Laufwerk E



Bpd.exe.ausführen

Kein Herausgeber angegeben



Andere Optionen

Ordner öffnen um Dateien anzuzeigen Explorer



Keine Aktion durchführen .



Was muss ich tun um Windows neu zu installieren , wie gesagt habe ich noch nie gemacht , worauf muss ich achten.



Kann das sein , dass die Festplatte hin Ist ? Was kann bei einer solchen Aktion schiefgehen ?



Danke schon jetzt für Antworten.



Jürgen



