„Windows zurücksetzen - bleibt Lizenz erhalten?“

Hallo,

danke für den Tipp, aber die Idee hatte ich zwischenzeitlich auch. Die vom Advanced Tokens Manager gesicherten Dateien manuell einfügen, neu starten - und siehe da, Windows ist aktiviert.

Die Windows 8.1 Lizenz habe ich schon ein paar Jahre, zuerst auf einem völlig anderen PC, den ich inzwischen verkauft habe. Und auf dem aktuellen PC hatte ich etwas Pech und musste 3mal das Mainboard wechseln. Das erste (MSI) habe ich gegen ein Gigabyte getauscht, weil ich dachte es wäre defekt. (zuerst gab es Probleme mit der Lüftersteuerung, später Abstürze bei 3D-Spielen) War es aber nicht, das Problem bestand mit dem Gigabyte weiterhin - aber da hatte ich Windoof und Office schon auf dem Gigabyte aktiviert und war auch zu faul alles wieder umzubauen und das alte Backup einzuspielen. Später habe ich herausgefunden, dass es an der Grafikkarte lag - die wurde inzwischen auch gegen ein anderes Modell getauscht.

Also habe ich das Gigabyte drin gelassen, das MSI verkauft - und einige Tage später festgestellt dass mit dem Gigabyte-Board etwas nicht stimmt. Es verursachte regelmäßig Bluescreens nach dem Aufwachen aus dem Stromsparmodus. Also hab ich - um den Rechner nutzen zu können, solange der Austausch läuft und weil mir auch einige Dinge am Layout des Gigabyte nicht so recht passten - vorab ein ASRock bestellt und das Gigabyte reklamiert.

Nun läuft hardwaremäßig endlich wieder alles sauber, aber da war dann Windows durch die vielen Wechsel (...und Neuaktivierungen...) ziemlich verhunzt und begann diverse Macken zu entwickeln. Also hab ich gestern alles neu installiert.