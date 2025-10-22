von heute auf morgen kein Netzwerkzugriff mehr

meine Netzlaufwerke befinden sich auf 2 Synology Diskstations

von heute auf morgen habe ich keinen Zugriff mehr.

an den Diskstations und am PC wurde nichts verändert.

es kommt dieses Bild immer und immer wieder

was habe ich schon (erfolglos) versucht:

1. Zurücksetzen auf einen 6 Wochen alten Stand wo alles noch funktioniert hat

2. Windows Tresor geleert

was aber funktioniert:

A. Internet, also kein LAN Problem

B. ein auf demselben PC parallel installiertes Vista

C. Netzzugriff auf einen USB-Stick an der Fritzbox (als NAS eingerichtet)

D. andere Win7/10 PCs im LAN haben kein Problem

bin gerade etwas ratlos.