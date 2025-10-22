von heute auf morgen kein Netzwerkzugriff mehr

meine Netzlaufwerke befinden sich auf 2 Synology Diskstations
von heute auf morgen habe ich keinen Zugriff mehr.
an den Diskstations und am PC wurde nichts verändert.
es kommt dieses Bild immer und immer wieder
was habe ich schon (erfolglos) versucht:
1. Zurücksetzen auf einen 6 Wochen alten Stand wo alles noch funktioniert hat
2. Windows Tresor geleert
was aber funktioniert:
A. Internet, also kein LAN Problem
B. ein auf demselben PC parallel installiertes Vista
C. Netzzugriff auf einen USB-Stick an der Fritzbox (als NAS eingerichtet)
D. andere Win7/10 PCs im LAN haben kein Problem
bin gerade etwas ratlos.