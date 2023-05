usb-Gerät wurde nicht erkannt

Gruß an unsere gut Informierten

"ein an diesen PC angeschlossenes....."

diese Meldung ploppt immer wieder auf. es gibt zwar rechts oben eine Werzeugtaste in der Meldung mit einem Menü mit einzelnen Einstellzeilen, wo man Meldungen, wie diese abstellen könnte, doch es funktioniert nicht. Die Abstellungszeile bleibt blau getastet und ist nachher unwirksam, also es geht so munter weiter

im Internet wird zwar einiges geraten, man solle den Usb-port wechseln, etc.

Frage wäre für mich aber: wie und wo kann ich veranlassen, dass er die Klappe hält, denn die zwei angeschlossenen usb-flash-lws funktionieren ja trotzdem. die Meldung ist daher so wichtig wie zwei kalte Füsse.

wenn man darauf klickt wird ein leeres Fenster angezeigt