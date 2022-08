fährt nur noch mit CD hoch

Wie schafft man es von einer Installations-CD deine erwähnten Programme aufzurufen? Da muss dann doch ein Zugriff auf deine SSD (Laufwerk C) möglich gewesen sein, oder nicht?



Ich "kann" mir vorstellen, dass da ggf. die CMOS-Batterie schwächelt oder die Bootreihenfolge verstellt wurde.



In ersterem Fall ist vielleicht der Zugriff auf die Platte nicht mehr per AHCI, sondern IDE-kompatibel erfolgt.



In zweiterem ist es logisch der fehlende Bootsektor.



Weitere übliche Verdächtige sind Kabel, die Platte selber oder Acronis, welches ja u.U. auch seine eigene Bootpartition anlegt. Dann sind mit Installations-CD wahrscheinlich die Reparaturoptionen gemeint.



Das ganze Zeugs, was dann so über das arme Windows gejätet wurde, ist dabei eher nicht nützlich;-)



Gibt es denn nach einer Weile des Wartens nach dem Bootscreen irgendwelche Fehlermeldungen wie das kein Bootsektor oder keine Medium gefunden wurde etcpp?