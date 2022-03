Daten Wiederherstellen / Win 7 / Papierkorb

Wie groß ist denn der Platz für deinen Papierkorb eingestellt? Wenn die Datei größer war als der Speicherplatz für deinen Papierkorb, fürchte ich, dass sie einfach nur "futsch" ist.

Sie wurde dann einfach ins Nirwana verfrachtet und es besteht keinerlei Möglichkeit mehr, sie wiederherzustellen.

Wenn also beim Löschen die Meldung kam "Die Datei ist zu groß für den Papierkorb - dennoch löschen?" oder so ähnlich, dann war es das. Da gibt es dann nichts mehr wiederherzustellen.

Dann wäre es eine Möglichkeit, Outlook neu in dasselbe Verzeichnis zu installieren, in dem es sich befindet, also einfach "drüberbügeln".

Aber ich kenne Outlook nicht, da ich es noch nie benutzte. Also warte lieber erstmal ab, was andere dazu noch sagen werden. Eventuell besteht ja die Möglichkeit bzw. Notwendigkeit, vorher die gespeicherten Daten/Mails zu sichern und nach dem "Drüberbügeln zurückzuschreiben.

In der Zwischenzeit solltest du daher nach Möglichkeit nichts mehr am PC machen. - Nichts speichern, und ihn auch nicht herunterfahren/neu starten. - So als erste Vorsichtsmaßnahme.

Werden sicher noch andere was dazu schreiben. Ruhig Blut bewahren und abwarten.