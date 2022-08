bei Screenwechsel Desktopsymbole durcheinander

guten Abend an die W7er

ein lästiges Problem:

wenn ich an einem Screen arbeite, habe ich die Symbole wohlgeordnet hingeschoben, wie es mit am liebsten ist. Und so erscheinen sie auch wieder bei Neustart. Nun muss ich ab und zu am Schreibtisch arbeiten. Dort steht ein anderer Screen in Bereitschaft. Ich stecke dazu den Bildschirmkabel auf den anderen um und darf mich jedes mal ärgern, dass die Desktopsymbole woanders gelandet sind. Es hat auch keinen Sinn, sie dort wieder neu anzuordnen, denn nach Rückkehr zu Ausgangsschirm sind sie dann dort auch wieder verschoben. Gut, der eine ist ein alter 4 mal 3 und der andere ein 16 mal 9, aber daran kann das wohl nicht liegen.

Was kann ich machen, um das Desktopbild screenunabhängig zu erhalten?