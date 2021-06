„Windows 7 und Skype nervt“

Hallo an alle und einen guten Abend,

Mein Problem wird wahrscheinlich schallendes Gelächter hervorrufen, ich wage es trotzdem:

Zunächst die technischen Angaben:

Laptop mit einem 32 bit Windows 7 Ultimate als BS (für ein System mit 64 bit reicht es trotz Arbeitsspeicher Erweiterung nicht)

Alles auf diesem Laptop lief prima. Dann habe ich mir eine SSD eingebaut. Mittels Acronsis Backup das BS und alles Andere wieder aufgespielt. Damit fing der Ärger an. Windows mail ( NICHT life mail) ging nicht mehr.War kein Problem, läuft jetzt wieder. Skype war nur noch als Icon vorhanden, es konnte nichtmal gestartet werden. Vorher, also noch mit einer " normalen" hdd hat Skype noch funktioniert. Gut, ältere Versionen tendieren dazu nicht mehr zu funktionieren. Ich habe daher die neueste Version heruntergeladen und installiert, ohne Erfolg. Irgendwann kam dann eine Meldung, dass ich Net Framework aktualisiren solle.Habe ich. Trotzdem ist es jetzt so, dass eine Installation entweder garnicht geht oder nur fehlerhaft.Lade ich Skype über den Chip Installer runter, sagt der mir bereits beim Runterladen dder Skype Installationsdate dass ein Fehler vorliegt und Skype nicht vollständig installiert werden würde. Die Installationsdatei von der Skype Seite wird zwar runtergeladen,ich kann sie anklicken, sie installiert auch aber eben nicht vollständig. Icon da, beim Anklicken tut sich nichts.

So, ich hoffe, meine sehr laienhafte Ausführung war verständlich ?! Und vielleicht kann mir ja jemand bei dem Problem helfen. Der Laptop ist zwar ein Fossil, aber ich bin es auch.

Allen einen schönen Abend und von mir einen Gruss aus dem Süden

Monika