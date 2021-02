an undefined error has occurred win7 64 Pro, Motu

der Fehler kommt, wenn ich versuche Cuemix FX zu öffnen. Cuemix FX ist die Softwareoberfläche zu einem Audiointerface der Firma Motu. Ich bekomme den Fehler mit NICHTS!!! wieder weg, weder Registry zurücksetzen, noch Windows Backup zurückspülen haben geholfen, Registry reinigen selbstversändlich auch nicht, auch nicht das Ausprobieren anderer Treiber von Fa. Motu. Es ist meiner Meinung nach auch kein Motu Fehler mal abgesehen davon das nach löschen des Treibers in der Registry noch haufenweise Reste verbleiben, was ich auch schon nicht gut finde.

Der Pc ist vorher mit genau derselben Konfiguration jahrelang gelaufen, bis der Fehler auf einmal auftrat. Der Pc ist nicht mit dem Internet verbunden. Auch niemand anderes fummelt daran herum.

Was kann man da bloß tun, mir selbst fehlt leider das Know How um tiefer einzusteigen. Das einzige was sonst bliebe wäre die Neuinstallation, was ich aber vermeiden möchte, denn sonst läuft der Pc ja. Das Motu Interface ist auch nicht kaputt. An einem anderen Pc läßt es sich problemlos benutzen. ( Auch Win7 64 aber home).