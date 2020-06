Zugang zu Bootmenü und Bios nicht mehr möglich

Guten Morgen,

versehentlich habe ich die 32bit statt der 64bit-Version von Windows 7 Enterprise installiert.

Seitdem komme ich weder per F12-Taste ins Bootmenü noch komme ich wie gewohnt ins Bios.

Mit dem "Windows 7 USB/DVD Download Tool" wollte ich mir die 64bit-Version auf einen USB-Stick ziehen. Abschließend erhielt ich die Meldung: "However, we were unable to run bootsect to make the USB device bootable."

Daraus folgere ich, dass ich auf einem 32bit System keinen 64bit erstellen kann.

Was ich nicht verstehe: Weshalb kann ich auch nicht mehr von einem anderen Windows 10 64bit USB-Stick booten?