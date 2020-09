Nachdem ich mir (aufgrund Deines Hinweises) den Beitrag unter dem Link durchgelesen habe, komme ich zu dem Schluss, den VLC-Player zu deinstallieren und anschließend neu zu installieren und bei der Neuinstallation die Häckchen so zu setzen, dass (hoffentlich) die Startseite.de verschwindet.



Wenn ich die Hinweisseite richtig interpretiere, gibt es unter "Programme und Funktionen" einen separaten EIntrag für diesen Mist und darüber deinstallierst Du das Zeug. Setzt natürlich voraus, dass Du in allen betroffenen Browsern ebenfalls die Cookies und den Verlauf löschst und ggf. auch die AddOns und Einstellungen prüfst.



Ein Suchlauf mit dem AdwCleaner ist trotzdem nicht falsch. Meist ist bei solchen Rechnern auch noch anderes Zeug aus Versehen mit auf die Kiste geraten.



Und wenn Du den Link richtig gelesen hast, dann steht dort, dass Du den VLC in Zukunft an der Quelle lädst und nicht von irgendwelchen verwanzten Portalen, die Dir die Suche von Google, Bing usw. dank Werbung zuerst anbietet.



Die Originalquelle für den VLC ist diese:



https://www.videolan.org/vlc/index.de.html