Habe hier zwei neue Systeme eingerichtet, Win7 und Win10, alle Updates nach und nach eingepflegt, alles auf dem aktuellen Stand, Datenträgerbereinigung incl. Windows-Update-Bereinigung durchgeführt, läuft.

Auf der Suche nach einem ganz bestimmten Update bin ich zufällig auf eine Seite gestoßen, die Usern bei evt. Problemen mit dem Windows-Update mal den Inhalt des Ordners "Windows\SoftwareDistribution" empfiehlt zu löschen.

OK, ich bin nicht davon betroffen, habe dennoch mal nachgeschaut. In Win10 ist dieser Ordner bei mir rund 300 MB groß, in Win7 allerdings über 3 GB !

Doppelte Platzverschwendung, weil dieser Ordner bei Vollbackups ebenfalls gesichert wird.

Kann ich den Inhalt des Ordners Windows\SoftwareDistribution beruhigt löschen, oder sind dann alle meine Updates weg? Wie gesagt - Windows-Updatebereinigung hatte ich bereits vorgenommen.