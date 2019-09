Windows 7 Home Premium Problem mit Gruppenrichtlinien-Client

Hallo in die Runde, wer kann mir helfen?



System Windows 7 Home Premium 64-bit, AVG Internet-Security (lt. Meldung in der Systemsteuerung/Sicherheit/Firewall ?bernimmt AVG die Verwaltung der Einstellungen)



Windows-Firewall "Heim + Arbeitsplatz (priv.) ist mit rotem Kreuz markiert (Hinweis: nicht verbunden) --- "?ffentliches Netz ist ebenfalls mit rotem Kreuz versehen (aber Hinweis: verbunden)



Seit ein paar Tagen habe ich das Problem, da? ich mich nicht mehr in mein Standard-Benutzerkonto einloggen kann. Meldung "Die Anmeldung des Dienstes -Gruppenrichtlinienclient ist fehlgeschlagen, Zugriff verweigert"



Bin dann zu meinem Administrator Benutzerkonto gewechselt und habe von dort aus erst einmal nach einer L?sung im Internet gesucht. Ein L?sungsvorschlag war, in der System-Steuerung unter Firewall und Sicherheit in der erweiterten Ansicht bei "ein-" u. "ausgehenden" Regeln nach RemoteDesktop zu suchen und dort zu pr?fen ob Einstellung RemoteFX(UDP-In) auf "zulassen" oder "nein" steht. Stand auf "nein". Also entsprechend auf "zulassen" ge?ndert.



Die weitere RemoteDesktop-Zeile wie im L?sungsvorschlag beschrieben (RemoteFx (...???) konnte ich nicht finden. Anmerkung: bei den ausgehenden Remote-Regeln befindet sich keine Remote-Desktop Zeile und alle Remotedienste sind "deaktiviert", was ich auch nicht ver?ndert habe.



Soweit gut ...

bin dann vom Administrator-Konto zum Standard-Konto gewechselt und konnte mich wieder ganz normal in meinem Standard-Konto einloggen.



Zu fr?h gefreut ...

Als ich mich beim n?chsten Mal wie ?blich an meinem ?blichen Standard-Benutzerkonto anmelden wollte, kam erneut wieder gleiche Fehlermeldung bez?gl. Anmeldung Gruppenrichtlinienclient fehlgeschlagen, Zugriff verweigert. Komme nur dann in mein Standard-Benutzerkonto wenn ich vom Administrator-Konto dorthin wechsle, aber nicht wenn ich direkt beim PC-Start dort hin m?chte.



Habe auch hier schon mal recherchiert, weil Problem scheint's bekannt ist und versucht L?sungsvorschlag "http://www.gieseke-buch.de/windows-7/probleme-gruppenrichtliniendienst-loesen" zu versuchen, doch besagte heruntergeladene gsvp-Datei l??t sich nicht in meine Registry importieren (Fehlermeldung: weil andere Programme sie benutzen ... so ?hnlich.



Jetzt wei? ich mir keinen Rat mehr, weil "unbedarft" an der Registry irgendwas ver?ndern kann m?chtig schief gehen, bin ja Laie und kein IT-'ler ;-).



Danke im Vorraus f?r Rat und Unterst?tzung etc. ....



LG Stagster