Windows 7 bootet nicht mehr

Moin allerseits,

mein Hauptrechner mit Windows 7 pro 64bit fällt in einen "ewig laden" Modus. Und zwar ab der Stelle, an der sich die vier bunten Bälle zum "Windows Logo zusammenfügen und "Windows wird gestartet" erscheint.

Ich habe auch im abgesicherten Modus keinen Erfolg gehabt.

Dort bleibt der Bootvorgang an der Stelle mit dauerhaftem Festplatten zugriff stehen, an der



\Windows\system32\drivers\aswArDisk.sys



geladen wird.



Hat jemand eine Ahnung, welches Problem vorliegen könnte und was man tun könnte, ohne mit Backups zu arbeiten?



Verzweifelte Grüße

Hellawaits