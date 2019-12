„wie kommt die Meldung von MS auf den Rechner?“

jeder kennt die Meldung... "Supportende" von Win7. Aber wie kann ein Rechner, davon habe ich 3 Stück, die völlig ohne Netzanbindung und seit 2 Jahren ohne Uptätes total flüssig laufen, zu dieser Meldung? Gestern wurde das Fenster bei allen 3 Rechnern erstmalig beim Hochfahren angezeigt.

Hat Micosoft die Meldung bereits vor Jahren ins System durch Updates versteckt implementiert?

Es passiert, obwohl es nicht passieren darf. Woher kommt die Meldung, wenn es Arbeitsrechner ohne Netzanbindung sind? Kein Netzwerkkabel, kein Wlan, keine Sicherheitssoftware, keine Firewall, lediglich produzierte Daten werden per USB-Stick oder externer SSD nach außen kopiert. Keine Daten werden in die Rechner kopiert! Also in sich standalone funktionierende Systeme.

???