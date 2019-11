„Umzug W7 auf W10 Festplatte“

Hi Folks,

ich habe einen HP 17-By1304ng mit zwei Festplatten, eine M2 SSD und eine normale SSD. Nun wollte ich meine alte SSD (mit W7) da reinsetzen um mir Umzugsarbeit zu sparen, hat bisher immer so geklappt. Nun, im neuen Rechner, die M2 SSD raus, BIOS geändert, die alte Platte wird gefunden, die Startanimation poppt auf und zack, der geliebte Bluescreen. Also nichts mit einfach Plattentausch. Laut HP muß ich erst mal W7 wieder ganz normal installiere, so mit DVD und so, damit das BS auch die aktuellen Treiber findet usw. Da habe ich vor mir zur passenden Gelegenheit eine größere M2 SSD einzusetzen und eben da W7 aufzunudeln.

Jetzt die blöde Frage des Tages: wie bringe ich die Daten der alten SSD (wo auch das BS drauf ist) auf das neu aufgesetzte Betriebssystem? Klonen ist ja nicht, sollte da ein schlichtes Kopieren der Partitionen ausreichen? Oder einen Wiederherstellungspunkt finden Oder gar erst klonen und dann reparieren?

