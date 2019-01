Spiele Windows 7

Hallo,

kann mir jemand sagen wo ich die ganz normalen Spiele von Windows 7 herbekomme. Also nichts außergewöhnliches sondern die ganz normalen die immer sonst bei Windows 7 dabei sind oder waren? Gestern auf einmal waren die Spiele weg. Hatte Morgens 7 Updates runter geladen, hatte es aber erst am Abend gemerkt. Also ich kann nicht genau sagen, ob die neuen Updates daran Schuld waren. Ich glaube aber nicht. Zum Glück hatte ich ein Backup und konnte mir alles wieder drauf laden. Aber falls das noch einmal passiert, wüsste ich gerne wie ich an diese auf dem normalen Wege dran komme! Besonders das 3 D Schach ist für mich wichtig. Aber alle anderen auch!

Für eure Hilfe wäre ich Euch sehr dankbar!