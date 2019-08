SD Speicherkarte keine autom. Wiedergabe

Hallo,

seit ich mein Win 7 von HDD auf SSD geklont habe funktioniert alles eigentlich ganz normal. Nur, wenn ich jetzt meine SD Speicherkarte in den Kartenleser stecke startet die automatische Wiedergabe von Win 7 nicht. Die Karte wird zwar erkannt und in "Computer->Geräte mit Wechselmedien" oder Explorer angezeigt, jedoch muss ich das Übertragungsprogramm manuell starten. Bei "Standartprogramme ->Einstellungen für automatische Wiedergabe ändern" ist alles so eingestellt, wie ich haben will. Trotzdem startet die automatische Wiedergabe nicht.

Kann jemand mir einen Tipp geben, wie das Problem lösen kann, damit Win 7 automatische Wiedergabe wie es eingestellt ist startet.

Danke im Voraus.