Scroll-Leisten blinken

Habe vor ein paar Minuten dieses Thema reingestellt, finde es aber nicht mehr. Daher jetzt noch einmal: Ich war dabei, in einem Ordner mehrere html-Dateien zu markieren um sie in einen anderen internen Ordner zu konzentrieren. Die Markierung erfolgte mittels gedr?ckt gehaltener Strg-Taste und dem Mausrad. Dabei dr?ckte ich versehentlich auf das Rad und ?nderte damit die Ansicht. Beim Versuch, das r?ckg?ngig zu machen hab ich in schneller Reihenfolge einige un?berschaubare Tastenaktionen gemacht, deren Ergebnis folgendes ist: Der Ordner zeigt unten links "170 Elemente" an, zu sehen ist aber ein leerer Ordner. Daf?r "blinken" bzw. flackern die beiden Scroll-Leisten des Ornders im gef?hlten 10tel Sekundentakt wechselseitig und das unaufh?rlich. Auch nach einem Neustart oder l?ngerem Aus des PCs bleibt dieser Zustand. Alle anderen Ordner sind okay.

Was ist da passiert und wie kann ich das wieder ?ndern?

(Mein System: Win 7 ultimate, 64 bit, Quad CPU Q 6600, 4 GB RAM).

Gru?

PeterLaCroft