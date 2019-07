Programmdateien verschwunden W7

hallo

wie kann das sein.....

zB hier das GIMP - kennt doch jeder? Der Programmordner ist noch mit paar Dateien vorhanden, das Programm selber ist wech.

Passierte auch schon mit anderen Programmen...

habe es ignoriert bisher. Aber mit der Zeit denke ich, was da wohl los ist... hier noch, Vivaldi Browser: einfach nicht mehr da...

hm, ich sehe gerade, dass der Vivaldi in APP DATA/LOCAL installiert wurde (habe das alte Object Dock, das mir schnellen Zugriff auf die wichtigsten Progamme gibt, und an den Fragezeichen in den entsprechenden "Tabs" kann ich auch gleich sehen, welches Programm plötzlich fehlt und sehe auch den Pfad)

wie auch immer es ist misteriöuse