„NET Framework KB 4507420 rollup fehlgeschlagen“

All updates for .NET Framework 4.7.2, 4.7.1, 4.7, 4.6.2, 4.6.1, and 4.6 require that the d3dcompiler_47.dll update is installed. We recommend that you install the included d3dcompiler_47.dll update before you apply this update. For more information about the d3dcompiler_47.dll, see KB 4019990

https://support.microsoft.com/de-de/help/4507420/security-and-quality-rollup-for-net-framework

https://support.microsoft.com/de-de/help/4019990

https://www.catalog.update.microsoft.com/Search.aspx?q=KB4019990

Ob du W7 32Bit = x86 oder W7 64Bit = x64 hast solltest du natürlich selbst wissen.

Wenn KB4019990 auf der Kiste drauf ist, dann ist beide W7 KB4507420 manuell zu installieren noch ne Option:

https://www.catalog.update.microsoft.com/Search.aspx?q=KB4507420