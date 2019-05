Hallo zusammen,

manchmal kann ich, von jetzt auf gleich, weder Maus noch Tastatur bedienen. Es hilft dann nur noch ein ca. 5 sekündiges Drücjken des Powerschalters, um den PC auszuschalten.

Das Ereignis tritt sowohl im Internet als auch offline auf und ist nicht nachvollziehbar

Im Gerätemanager ist alles OK.

Ach so, die Tastatur ist per Funk und die Maus per Kabel verbunden.

Über einen helfenden Beitrag würde ich mich freuen.

Gruß Edgar