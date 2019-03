BSOD bei Aufwachen aus Energiesparzustand bei Remotedesktopverbindung

Ein Windows 7 Rechner ist mit einem WIndows 10 Rechner über einen Switch (TCP/IP, feste IP-Adressen) über Remotedesktop verbunden. Wenn der Windows 7 Rechner in den "Energie sparen" Modus versetzt wird während der Windows 10 Rechner weiterläuft erhalte ich jedesmal beim Aufwachen aus dem Energiesparen am Windows 7 Rechner einen Blue Screen of death. Leider vergesse ich immer wieder dieses Problem und verliere immer mal ein wenig Arbeit. Wo liegt der Fehler? Der Windows 10 Rechner läuft ganz normal weiter. Im übrigen war ich überrascht, wie stabil Remotedesktop ansonsten funktioniert.