Auf beiden Kisten der gleiche Fehler..

Seit Monaten kann ich auf 2 WIN7-Kisten keinerlei Updates mehr installieren. Die Updates fangen an sich zu installieren, brechen dann ab und der Rechner wird wieder zurückgesetzt.

Ich habe mir den Wolf im Netz gesucht, 1000 Tipps gefunden und keiner konnte das Problem lösen.

Dann will ich WIN10 über eine Kiste stülpen, die Datei wird auch geladen, WIN10 will anfangen zu installieren und verweigert die Installation!!

Ich bin fast ausgerastet..

Nach intensiver Suche im Netz fand ich dann endlich den Fehler und mir war auch sofort klar, warum ich keine Updates mehr installieren konnte!

Der Fehler tritt auf, wenn man die Migrations-Software von Samsung verwendet, um von einer HDD aud eine SSD umzuziehen.

Hier legt die Software einfach zu kleine System-Reservierungs-Partionen an. Eigentlich sollte sie mindestens 100 MB haben. Der eine Rechner hatte nur 40 MB und der andere nur noch 22 MB.

Das ist mir nie aufgefallen, da ich diese Partitionen immer ausgeblendet habe!

Na Mahlzeit..

Nachdem ich dann die beiden Partitionen auf vorsorgliche 350 MB erweitert hatte, gab es schlagartig keinerlei Probleme mehr mit der Installation von WIN10 und den WIN7-Updates.

Die Erweiterungen habe ich mit EaseUS-Partitons-Master gemacht, AOMEI hatte mir bei einer Kiste den MBR so zerschossen, dass sich Kiste nicht mehr booten ließ und auch mit einer WIN7-DVD nicht mehr reparieren ließ.

AOMEI benötigte für die Erweiterung auf 350 MB auf einer Kiste fast eine halbe Stunde, EaseUS zwei Minuten auf der anderen Kiste!

Wer so was macht, sollte auf jeden Fall vorher seine Platte spiegeln oder ein Image erstellen, falls die Erweiterung wie bei mir bei einem Rechner in die Hose geht..

Gruß