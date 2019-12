hallo

wenn ich eine 4 TB Platte rein gebe dann wird sie als 2 TB erkannt

ich kann gehe auf rehte maustaste und Eigenschaften da steht nix von unkonvertieren oder in GPT umwandeln oder so

also in Windows in der Datenträgerwaltung in Windows steht

2048GB und 1678,02GB nur getrennt zur Verfügung. Ich hätte aber gerne nur 1 Partition.

Und würde danne ien andere Festplatte darauf Spiegeln.