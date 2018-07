Windows Partition: Sollte viel mehr Gigabyte auf Festplatte frei haben als er anzeigt!?

Wenn ich mir die Größe der Ordner auf meiner

Windows 7 Partition anschaue,

sollte ich viel mehr Platz frei haben.



Weil die SSD-Festplatte ist 120GB groß,

die Ordner zusammengezählt nur 60GB.

Aber: Er sagt bei 'Eigenschaften von C:\' dass nur mehr 10GB frei sind.

[img]https://i.imgur.com/JUPMANe.png[/img]

Wenn ich die Ordner zusammenzähle,

komme ich so so auf



17+3+2+7+30 = so 60 Gigabyte

Die Platte ist so 120 GB groß.

Er sagt aber '10gb von 120gb' sind nur mehr frei.

Also so 50GB (60+10=70; 120-70=50gb) 'gehen mir ab' ?

(Ich habe das Programm FolderSize verwendet, hab es aber auch im normalen Explorer nochmal überprüft und der sagt dasselbe;

'Ausgeblendete Daten anzeigen' habe ich auch ausgewählt, 'ProgramData' ist eigentlich versteckter Ordner)

Hat wer eine Idee?

LG Dank!