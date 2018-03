„Windows 7 (x64): Ordner gruppieren“

Nabend Damunherrn,

ich sitze hier auf einem Berg ausgeraufter Haare und finde keine Lösung. Dabei sollte es ganz einfach sein, aber Google verfehlt immer den Kern der Sache.

Ich möchte in einen Ordner, in dem sich zahlreiche Musikdateien in Form von Unterordnern (CDs) mit mp3-Stücken befinden, die CD-Ordner nach Schlagwörtern gruppieren.

Ich möchte den einzelnen CD-Ordnern also Eigenschaften wie "Studio-Alben", "Live-Alben", "Kompilationen", "Bootlegs" etc. zuordnen und nach diesen gruppieren.

Krieg ich nicht hin. Bei Dateien kein Problem. Aber anscheinend lassen sich Ordner unter Win7 gar nicht gruppieren. Kann das sein?

Ich kann zwar die Gruppierung aktivieren, bekomme dann aber sämtliche Ordner in der Gruppe "Nicht angegeben" angezeigt. Wie kann ich den Ordnern die oben aufgelisteten Schlagwörter zuordnen?

Ich hoffe, jemand kann helfen.