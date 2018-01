Win7 - Zugriff auf Dateien dauert sehr, sehr lange-warum`?

Hallo,



ich habe meine Festplatte so eingetrelt bekommen:



Betriebssystem auf C, Programme auf D, Eigene Dateien auf E



Ich hatte vor kurzen das Problem mit den Updates.

Nachdem ich die nun aufgespielt habe (siehe Beitrag)

https://www.nickles.de/forum/windows-7/2017/win7-kein-update-moeglich-warum-539219933.html

vermute ich, dass seit diesem Zeitpunkt vieles länger braucht.

So habe ich z.B. beim Arbeien mit Bildbearbeitungsprogrammen ständig die "Eieruhr" vor Augen, was zuvor NIE!!! der Fall war.

Das System neu Aufspielen, davor scheue ich mich.

Was könnte ich noch tun außer dass ich die Defragmentierung schon ausgeführt habe.

Gibt es noch etwas, was ich z.B. über Start-Ausführen oder ähnl. tun könnte, um ein möglichen Fehler beseitigen zu können?

Vielen Dank.



LG