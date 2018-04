„W7-Installation - wie?“

Du hast jetzt zwei Optionen:



Entweder die XP-Platte während der Installation ausbauen und nur die zweite nehmen.



Oder Du lässt beide Platten drin, und musst dann wie im Fall eins unter den erweiterten Laufwerksoptionen alle Partitionen der zweiten (?) Platte erst löschen. Anschliessend gibst Du einfach die gesamte leere Festplatte als Ziellaufwerk an und überlasst das Partitionieren dem Windows-Setup.



Bei Fall eins müsstest Du für ein Booten des XP die Bootauswahl Deines Rechners bemühen, im Fall zwei sollte XP in den Bootmanager von Windows 7 eingebunden werden.



Falls der Datenträger 7 ein USB-Stick ist und nicht das Installationsmedium des W7 ist, klemme den während der Installation besser ab.



Nach dem ersten Start des frischinstallierten Systems schalte am besten gleich die Laufwerksindizierung ab und den automatischen Neustart bei einem Bluescreen.