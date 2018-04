Vorschaubilder "thumbcache.db" in Windows 7 Ultimate

Hallo Leute,



hab da mal wider eine Frage:

Ich habe ein Windows 7 Ultimate, nur ein Benutzer mit Adminrechten, und bin stets offline.

Dieser Rechner dient zur Bildbearbeitung. Durch den Zugriff auf mehr als tausend jpg- Dateien ist die Miniaturansicht von gr??ter Bedeutung. So und jetzt der Fehler den ich nicht finden kann.

Die Miniaturansichten in Ordnern mit Bildern werden immer wieder neu geladen.

W?rde gerne wissen wonach Windows 7 Ultimate da vorgeht. Dies geschieht leider auch, wenn sich in diesen Ordnern definitiv nichts ver?ndert hat. Da ich auch jpg's gr??er als 5MB gespeichert habe, dauert das Nachladen der Miniaturansichten qu?lend lange.



Gru?, Anton18.