„Riesige Win7 Installation trotz weniger Programme“

Wie kann bei einer Neuinstallation 30 GB Müll entstehen..?



Das können die gespeicherten Updates sein, die bekäme man ohne Krampf einfach per Datenträgerbereinigung weg, indem man die Update-Bereinigung mit laufen lässt.



Die Fehlerberichterstattung ist auch manchmal sehr einnehmend - ebenfalls per Datenträgerbereinigung zu entfernen.



Ein weiterer Platzfresser ist oft die hiberfile.sys für den Ruhezustand. Entweder abschalten oder damit leben.



https://support.microsoft.com/de-de/help/2682013



https://support.microsoft.com/de-de/help/980008



Für die Update-Bereinigung muss auf den Button "Systemdateien bereinigen" geklickt werden.



https://www.heise.de/newsticker/meldung/Patch-fuer-Windows-7-putzt-alte-Updates-von-der-Festplatte-1976007.html



Sollte die Neuinstallation noch ohne das SP1 installiert worden sein und dieses per Windows Update auf den PC gelangt sein, können da schon ein paar GB zusammen kommen, die Du auch mit dem CCleaner nicht einfach so weg bekommst.