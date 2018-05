Hallo,

ich wollte bzw. habe gestern an dem Ordner Windows-winsxs die Ressourcen Rechte geändert weil ich mir gedacht hatte, das ich der Administrator bin, also Besitzer und habe das Teil auch installiert, aber die Administrationsrechte standen mir dort nicht zu.

Und dann habe ich das geändert und dann versucht, das wieder Rückgängig zu machen, war aber nichts. Und jetzt habe ich nur noch die Hoffnung, das Ihr mir hier helfen könnt. Immer wenn ich irgend etwas machen will, egal was es ist, z.B. in der Software einen Autostarteintrag wieder raus zunehmen oder ganz egal was es ist, wird mir angezeigt:

Die Transactions im angegebenen Ressourcen-Manager wurde nicht gestartet oder auf Grund eines Fehlers heruntergefahren (0x80071A91). Und einmal stand da auch, das die Ressourcen-Rechte geändert wurden und von daher die Aktion nicht möglich wäre!

Wenn Ihr mir da irgendwie weiter helfen könntet, wäre ich euch wirklich dankbar. Jetzt im Nachhinein ist mir auch klar, das eine idiotische Aktion war die ich da gemacht habe, aber es ist nun mal passiert und ich habe mal wieder was gelernt. Aber auf diese weiße musste es nun wirklich nicht sein!

Danke euch schon mal im voraus!

PS: Habe natürlich auch ein Backup durchgeführt welches ich vor der Aktion gemacht hatte, hat aber nichts gebracht und das wundert bzw. wurmt mich auch ganz besonders!