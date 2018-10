Nach Neu-Installation kein Backup mehr möglich! / Taskleiste

Hallo,

habe jetzt doch endlich mein PC neu Installiert und komme aus den Schwierigkeiten nicht mehr raus! Vor allem möchte ich manche User bitten, mir nicht unnötige Fragen zu stellen, und ich möchte mich dafür auch gleich entschuldigen aber die Sache ist die, ich arbeite auch schon 20 Jahren am Computer und bin nicht ganz unbelastet was den Computer anbelangt. Ich habe also auch schon alles was Microsoft anbietet ausprobiert und das alles ohne Erfolg! Ich war auch unten gewesen wo man das Backup wieder herstellt (F1) und da wird auch alles angezeigt aber auf einmal soll ich meine Platte Komprimieren obwohl die 2 TB groß ist.

Kann mir jemand helfen?

Dann habe ich noch etwas und zwar, wenn ich einen Rechtsklick auf ein Symbol auf dem Desktop mache müsste ja normal kommen, bzw. angeboten werden, auf Taskleiste anheften. Und das ist auch nicht da.

Wenn mir jemand helfen kann würde ich mich wirklich freuen. Langsam nervt das Ganze nämlich!