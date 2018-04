ms windows updates kommen immer und immer wieder

hi gemeinde,



betr.: windows 7 home premium x64,



ich hab seit mehreren tagen ein problem mit den w7 updates,

es wurde schon berichtet das da mit den ms updates was nicht stimmen könnte,

hat aber bis jetzt mein windows nicht betroffen,

seit einigen tagen bekomme ich immer und immer wieder dasgleiche update angeboten,

siehe anhang,

die einstellungen stehen auf manuell durchführen,

was kann ich bitte tun, bitte um hilfe,

grüße fubbi