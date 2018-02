„MP3 datei kann nicht mehr mit Doppelklick abgespielt werden.“

Beim Doppelklick auf eine *.mp3 Datei hat sich immer der VLC Player ge?ffnet und die Datei abgespielt. Kurz und schmerzlos.

Das war einmal.

Jetzt ?ffnet pl?tzlich Irfan View und will dass ich ein Plugin installiere.

W?re auch kein Problem.

Ich will aber, dass es so ist wie vorher, zumal ja auch der VLC Player mp3 Dateien abspielen kann, wenn ich sie direkt aufrufe.

Unter Systemsteuerung (Win 7) habe ich schon versucht einiges einzustellen, geht aber nicht.

Was ist da zu machen ?