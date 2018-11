„Microsoftkonto: Anmeldung über Smartphone“

Liebe Experten,

meine heutige Frage ist nicht dringlich; mir geht es um mehr technisches Verständnis. Zur Bestätigung des Codes für mein Microsoft-Konto hatte ich versehentlich bei der Smartphone-Nummer eine überflüssige Null vorangestellt. Trotzdem wurde mir auf mein Smartphone ein Code übermittelt, der sich dann als ungültig erwies. Ich habe danach die richtige Telefonnummer angegeben, und alles läuft wieder. Man hat mir mitgeteilt, dass nunmehr von der (für wenige Minuten angegebenen) Nummer auf die (bis dahin stets verwendete) richtige Nummer umgelenkt wird, was einige Zeit dauert. So weit, so gut.

Jedoch wüsste ich gern, wieso auch bei der „falschen“ Telefonnummer überhaupt ein Code auf meinem Handy ankam.