„Grafik-Treiber erneuern ohne Monitor?“

CMOS-Clear als einfachste Massnahme hast Du schon versucht? Denn so aus dem LAmeng würde ich jetzt am ehesten auf eine Einstellung im UEFI tippen, welche den Ausgabebildschirm festlegt, wenn auch normalerweise das UEFI/BIOS die Graka in aller Regel selber sucht.



Zumindest die Bootmeldungen sollten daher doch angezeigt werden, weil da das OS noch aussen vor ist. Normal würde ich sagen, hat ein entfernter AMD-Treiber mit der Intel-Prozessorgrafik doch erstmal nix zu tun.



Welche Anschlüsse hast Du denn hinten für die Grafik der CPU? Dann könntest Du es ggf. noch mit einem anderen Kabel versuchen.





Aber als ich die Kiste heute morgen startete, blieb der Monitor dunkel.



Dann hilft wohl nur ein paarmal hartes Ausschalten, bis Du in den Recovery-Modus kommst beim Neustart. Von W7-DVD kannst Du starten?