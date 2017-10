„Zu blöd zum Installieren?“

Hi!



Ich wollte Windows 7 Ultimate 64 bei mir neu installieren und bekomme den Eindruck, dass ich zu blöd dazu bin. Der PC will partout nicht von der DVD starten.



Die Festplatte ist völlig leer, es kommt nach dem Einschalten aber nur die Meldung, dass es nirgendwo ein verwertbares System gibt. Auch wenn ich eine primäre NTFS-Patition auf der Platte erstelle, gibt es den selben Fehler. Wenn ich diese Partition unter GParted mit dem Boot-Flag versehe, dann kommt beim Starten die Meldung, dass der Boot-Manager nicht da ist. Aber die DVD wird weiterhin ignoriert.



Die Kiste will einfach nicht von der DVD booten. Es ist eine Original-DVD (Win 7 Ultimate 64 Bit, SP1), sie ist augenscheinlich in Ordnung und bootet auf anderen Computern. Einen Hardware-Fehler am PC dürfen wir ausschließen, denn andere bootfähige Scheiben (Knoppix live und Acronis) funktionieren einwandfrei. Und auf diesem Rechner auf dieser Platte war diese Windows-Version vorher auch installiert (von mir durchgeführt, es geht also), nur von einer anderen Original-DVD.



Hier sind aktuelle Screens vom BIOS, habe ich etwas übersehen?



••• https://abload.de/img/171007114444kru3x.jpg



••• https://abload.de/img/17100711450567ugn.jpg



••• https://abload.de/img/171007114514s1upa.jpg



••• https://abload.de/img/171007114519a1uld.jpg



Als Boot-Menü bekome ich folgende Auswahl:

••• https://abload.de/img/img_20171007_131710337uuep.jpg

Das kann ich sowohl über die Boot-Reihenfolge als auch manuell beim Starten auswählen. Nützt beides nichts.



Habt ihr Tipps für mich, was ich vergessen haben könnte?