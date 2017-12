Hallo,

als ich soeben meinen PC starten wollte, funktionierte das nicht. Er zeigt folgendes an: "Der Computer konnte nicht gestartet werden. Die Starthilfe kann versuchen den Computer auf einen früheren Status mit einwandfreier Funktion wieder herzustellen." Den gezeigten Button "Wiederherstellung" kann ich jedoch nicht drücken, da die USB-Maus ja noch nicht in Betrieb ist. Was kann ich machen?

Ebo1