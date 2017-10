„windows 7 home festplatte c:\ formatieren und w7 komplette neu installieren“

hallo gemeinde,



bemerkung:

bin seit heute nicht mehr bei der telekom, hab zu netcologne gewechselt, wahnsinn von 384kb/s zu jetzt 50mb/s

hab auch leider etwas schrott auf c:\ [d:\ bleibt unberührt]

hab auch eine funktionierende winfuture win iso cd/dvd windows 7 home premium, denke benötige auch keine neueste, wenn es eine gibt, hab noch nicht geguckt,



meine frage:

möchte meine festplatte c:\ komplett formatieren, partitionensgröße beibehalten

dann w7 home mit einer win iso cd/dvd komplette neu installieren, [geht ja jetzt blitzschnell mit dem speed] wenn ich auf der cd setup drücke will sie sofort mit der installation beginnen, ich suche den punkt benutzer definiert, wo man zuerst formatieren kann die partitionsgröße bestimmt und dann nach dem formatierenmit der installation beginnen kann,

wie mach ich das am sichersten,

grüße fubbi