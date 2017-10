„Taskleise - wie bekomme ich Verknüpfungen wieder her?“

Bei Win 7 gibt es keine "Schnellstartleiste", aber Programme können an die Startleiste angeheftet werden.

Man kann die Ränder der Startleiste verschieben, wenn der Mauszeiger über dem Rand den kleinen Doppelpfeil zeigt. Damit kann die Leiste wieder verbreitert werden.

Voraussetzung dafür ist, dass die Taskleiste nicht fixiert ist.

Dazu mit der rechten Maustaste in die Taskleiste klicken, Eigenschaften auswählen und die Einstellungen überprüfen.

Mehr Hilfe in der Systemsteuerung findet man schnell durch Klick auf das Windows-Startsymbol und Eingabe von "Startleiste" in das Suchfeld. .

Das Windows-Symbol ist in den Bildern ja ganz oben zu sehen, muss aber trotzdem das Menü öffnen.

Falls also die Programme plötzlich weg sind und nach Verbreitern der Taskleiste und Auswahl "kleine Symbole" nicht wieder zu sehen sind - dann ist das etwas Arbeit, die aber gut in der Sys-Steuerung beschrieben wird.

Hoffe das hilft!

Anne